शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Shiv Third Eye: देवी-देवताओं में से सिर्फ भोले नाथ ही त्रिनेत्रधारी हैं। उनके दो नेत्र साधारण को देखते हैं लेकिन तीसरा नेत्र बंद होने के बाद भी असाधारण को देखने की रहस्यमय शक्ति रखता है। प्रत्येक मनुष्य में इन आलौकिक शक्तियों का भंडार भरा पड़ा है। इन शक्तियों के बल पर वह सब कुछ कर सकता है। आवश्यकता है इन शक्तियों को जागृत करने और इनका सदुपयोग करने की।

