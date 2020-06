विभिन्न राशियों पर होगा असर Effects on zodiacs यह सूर्य ग्रहण मेष, कन्या व मकर राशि वालों के लिए शुभ रहने वाला है। वृष, कर्क व कन्या राशि वालों को धन व यश की हानि हो सकती है। मिथुन राशि वालों को वाहन दुर्घटना का भय रहेगा। सिंह राशि वालों को कहीं से अचानक धन लाभ होगा। तुला राशि वालों को वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वृश्चिक राशि के लिए समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। धनु राशि वालों को स्त्री के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी । कुंभ व मीन राशि वालों को पारिवारिक व कार्यक्षेत्र में कुछ चिंताएं घेर सकती हैं। गुरमीत बेदी gurmitbedi@gmail.com

