Surya in ardra nakshatra: ज्योतिष और भारतीय संस्कृति में सूर्य का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य ऊर्जा के प्रतीक हैं। आरोग्य के कारक हैं। प्रकाश का पर्याय हैं और जीवन में उम्मीद के संवाहक हैं। सूर्य को संसार की आत्मा कहा जाता है और यह प्रकृति का केंद्र हैं। धरती को अगर माता कहा जाता है तो सूर्य को पिता का दर्जा प्राप्त है।

Stories You May Like