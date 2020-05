Third Bada Mangal: हमारी संस्कृति और पुराणों में ज्येष्ठ माह का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता भी है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को हस्त नक्षत्र में ही स्वर्ग से गंगा का अवतरण हुआ था। ज्येष्ठा महीने के चार बड़े मंगलवारों का भी ज्योतिष की दृष्टि से और हमारे शास्त्रों की दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। वैसे तो हर मंगलवार को बजरंगबली हनुमान जी का दिन बताया गया है और उनकी पूजा करने व व्रत रखने का विशेष महत्व बताया गया है लेकिन ज्येष्ठा मास के बड़े मंगलवारों को ज्योतिष की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ माना गया है।

Stories You May Like