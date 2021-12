शास्त्रों की बात , जानें धर्म के साथ Today's Birthday Prediction in Hindi:- आज आप के जन्मदिन की आप को बहुत शुभकामनाएं। 19 नवम्बर में जन्में व्यक्तियों का मूलांक 1 होता है जिन के स्वामी सूर्य देव हैं। मूलांक 1 वाले जातक हमेशा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ये लोग बहुत ही सामाजिक होते हैं, इसलिए इनके बहुत से मित्र होते हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति में यह कभी हार नहीं मानते और हमेशा कठिनाइयों का सामना डट कर करते हैं। स्वभाव से थोड़े क्रोधी होते हैं, परन्तु सहयोग की भावना इनमे कूट कूट कर भरी होती है। इनको किसी के अधीन काम करना पसंद नहीं होता। अक्सर सरकारी नौकरी में उच्च पद प्राप्त करते हैं। जनवरी 2022 के महीने में अपने भविष्य से सम्बंधित कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। पिता का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्तियों को लाभ की प्राप्ति होगी। फ़रवरी में माता के ख़राब चल रहे स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। मार्च का महीना विद्यार्थियों के लिए उत्तम रहेगा। परीक्षा में उनको परिश्रम के हिसाब से फल मिलेगा। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अप्रैल में विदेशी संपर्कों से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को आज सतर्क हो कर काम करने की आवश्यकता है। मई में नौकरी करने वाले व्यक्तियों को प्रगति के नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। भाई बहनों के बीच सामंजस्य बना रहेगा। जून में जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर बहस बाजी हो सकती है। जुलाई में संतान की उच्च शिक्षा के लिए चिंतित हो सकते हैं। नौकरी में मनचाही जगह पर स्थानांतरण होने की संभावना है। अगस्त का महीना भाग दौड़ से भरा रहेगा। व्यापार में चल रही समस्याओं से अभी राहत नहीं मिलेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों से दूर रहने का प्रयास करें। सितम्बर में किसी करीबी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करेंगे। मेहमानों का घर में आगमन होगा, जिस से परिवार का माहौल सुखद रहेगा। अक्टूबर में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सभी रुके कामों को पूरा करने के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। नवम्बर में परिवार के साथ किसी मनोरम स्थान में घूमने का अवसर मिलेगा। घर में कोई कीमती वस्तु खो जाने से मन उदास हो सकता है। दिसम्बर में अपने पुराने मित्रों से मिलने का मौका मिलेगा। बहुत दिनों पहले उधर दी हुई रकम इस महीने वापस मिलने की संभावना है। उपाय- इस वर्ष शुभ फल प्राप्त करने के लिए पिता का आशीर्वाद लें। नहाने के पानी में खस खस मिलना कर स्नान करें। लाल रंग के फूल शिवलिंग पर अर्पित करें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। आचार्य लोकेश धमीजा वेबसाइट – www.gurukulastro.com

