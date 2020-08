शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today's Birthday Prediction in hindi:- आज आप के जन्मदिन की आप को बहुत शुभकामनाएं । 16 अगस्त में जन्में व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है जिन के स्वामी केतू देव हैं। मूलांक 7 वाले जातकों के मस्तिष्क में किसी न किसी बात को लेकर हलचल चलती ही रहती है। इनका मन मस्तिष्क कभी शांत नहीं होता। इनका मन किसी न किसी विषय को लेकर पीड़ित रहता है। ये लोग हमेशा बदलाव को स्वीकारते हैं। इनकी सोच का स्तर काफी गहरा होता है जिसके चलते यदि परिस्थितियां साथ दें तो ये अच्छे शोधकर्ता साबित होते हैं। मूलांक 7 वाले जातक प्रायः अनिंद्रा का शिकार रहते हैं। आज जिन जातकों का जन्मदिन है उनके लिए यह साल किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ है। पिता पुत्र का साथ इस वर्ष उत्तम फल प्रदायी साबित होगा। हालाँकि दाम्पत्य जीवन के सुखों में कमी आ सकती है। अगस्त के माह में आपको चाहिए कि पहले से चले आ रहे अधूरे कार्यों को पूरा किया जाए ताकि आने वाले समय के सदुपयोग हेतू समय नियोजन किया जा सके। सितम्बर का समय किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए शुभ है। अपनी अधिक बोलने की आदत पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। नवम्बर के महीने में घर के बड़ों की सलाह लेकर कारोबार का विस्तार किया जा सकता है।

