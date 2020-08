शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today's Panchang In Hindi: 23 अगस्त, 2020 रविवार भाद्रपद शुक्ल तिथि पंचमी (सायं 5.05 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी। विक्रमी सम्वत् : 2077, भाद्रपद्र प्रविष्टे : 8, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1942, दिनांक: 1 (भाद्रपद), हिजरी साल : 1442, महीना : मुहर्रम, तारीख: 3, सूर्योदय : प्रात: 6.02 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.58 बजे (जालंधर समय), नक्षत्र: चित्रा (सायं 5.06 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र स्वाति, योग: शुभ (प्रात: 6.48 तक) तथा तदोपरांत योग शुक्ल, चंद्रमा: कन्या राशि पर (प्रात: 6.07 तक) तथा तदोपरांत तुला राशि पर प्रवेश करेगा, दिशा शूल : पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: ऋषि पंचमी व्रत, सम्वत्सरी महापर्व (जैन), राष्ट्रीय शक भाद्रपद महीना प्रारंभ। मेला पट्ट (कश्मीर) प्रारंभ, श्री गर्गाचार्य जयंती। सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति:- सूर्य सिंह में चंद्रमा कन्या में मंगल मेष में बुध सिंह में गुरु धनुमें शुक्र मिथुन में शनि मकर में राहू मिथुन में केतु धनु में

