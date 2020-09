शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today's Panchang In hindi: 26 सितम्बर, 2020 शनिवार प्रथम (अधिक) आश्विन शुक्ल तिथि दशमी (सायं 7 तक) तथा तदोपरांत तिथि एकादशी। विक्रमी सम्वत् : 2077, अश्विनी प्रविष्टे: 11, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1942, दिनांक: 4 (आश्विन), हिजरी साल : 1442, महीना : सफर, तारीख: 8 सूर्योदय : प्रात: 6.22 बजे, सूर्यास्त: सायं 6.15 बजे (जालंधर समय), नक्षत्र: उत्तराषाढ़ा (सायं 7.26 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र श्रवण, योग: अतिगंड (रात 7.47 तक) तथा तदोपरांत योग सूकर्मा, चंद्रमा: नकर राशि पर पूरा दिन-रात। दिशा शूल : पूर्व व ईशान दिशा के लिए, राहू काल: प्रात: 9.00 से10.30 बजे तक। सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति:- सूर्य कन्या में चंद्रमा धनु में मंगल मेष में बुध तुला में गुरु धनु में शुक्र कर्क में शनि मकर में राहू वृष में केतु वृश्चिक में

