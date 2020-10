शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Today's Panchang in hindi:- 25 अक्तूबर, 2020 रविवार द्वितीय (शुद्ध) आश्विन शुक्ल तिथि नवमी (प्रात: 7.42 तक) तथा तदोपरांत तिथि दशमी। विक्रमी सम्वत् : 2077, कार्तिक प्रविष्टे : 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1942, दिनांक: 3 (काॢतक), हिजरी साल : 1442, महीना : रबि-उल-अव्वल, तारीख: 7, सूर्योदय : प्रात: 6.42 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.41 बजे (जालंधर समय), नक्षत्र: धनिष्ठा (25-26 मध्य रात 4.23 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र शतभिषा, योग: गंड (25-26 मध्य रात 12.28 तक) तथा तदोपरांत योग वृद्धि, चंद्रमा: मकर राशि पर (बाद दोपहर 3.26 तक) तथा तदोपरांत कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक प्रारंभ (बाद दोपहर 3.26 पर), दिशा शूल : पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहू काल: सायं साढ़े चार से छह बजे तक। पर्व दिवस तथा त्यौहार : महानवमी (बलिदान के लिए), नवरात्रे समाप्त, अपराजिता पूजन, विजय दशमी, दशहरा, मेला कुल्लू (हिमाचल), दशहरा प्रारंभ, श्री बदरीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति:- सूर्य तुला में चंद्रमा मकर में मंगल मीन में बुध तुला में गुरु धनुमें शुक्र कन्या में शनि मकर में राहू वृष में केतु वृश्चिक में

