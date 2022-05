Bedroom को बनाएं घर का सबसे Romantic और ऊर्जावान हिस्सा

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 17 May, 2022 11:04 AM

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Vaastu tips for Bedroom and Improved Sexual Relations: दिन भर की भागदौड़ से थक-हारकर जब व्यक्ति अपने शयनकक्ष में आराम के लिए पहुंचता है तो उसका मन होता है, बेडरुम में पहुंचकर साथी के साथ रिलेक्स फील करें। जिससे मूड एकदम से प्रफूल्लित और रोमांटिक हो जाए। कई बार ऐसा होता है की छोटी सी बात बड़े झगड़े में कब बदल जाए पता ही नहीं चलता। नार्मल बात करते-करते नोंक-झोक शुरु हो जाती है। आज हम आपको बताएंगे की किस प्रकार आप अपने बैडरुम को घर का सबसे रोमांटिक और ऊर्जावान हिस्सा बना सकते हैं।

Vastu Tips For A Spicy Sex Life: अगर आप में या आपके पार्टनर में उत्तेजना की कमी है और आपकी रोमांटिक लाइफ इतनी अच्छी नहीं है तो उसे सुधारने के लिए टैरो कार्ड नीलम से जानें क्या करना चाहिए-

Bedroom Vastu Tips To Enhance Your Romantic Love Life: जो लोग सेक्स लाइफ के प्रति उदासीन हैं वे ये टिप्स जरुर फॉलो करें, इससे प्रेम के देवता शुक्र की स्थिती मजबूत होती है। अगर किसी पुरुष में संतान उत्पति से संबंधित कोई कमी है तो ऐसा करने से लाभ प्राप्त होगा। अगर आपका साथी किसी और कर की तरफ आकर्षित हो तो ये उपाय करने से आप दोनों का एक-दूसरे की तरफ आकर्षण भी बढ़ेगा।

Vastu for sleeping direction: वास्तुशास्त्र के अनुसार बैडरुम की दिशा सॉउथ ईस्ट या साउथ साउथ इस्ट को माना गया है क्योंकि ये दिशा मंगल यानि अग्नि की दिशा है। इस दिशा में सोने से पार्टनर में काम ऊर्जा बनी रहती है।

Bedroom vastu tips to improve your love life: अपने बैडरुम के साउथ एरिया में रात के समय बोन फायर या केंडल लगाएं। इससे लव लाइफ में जोश पैदा होगा।

What to do with candles in your bedroom: रोमांस बनाए रखने के लिए साउथ की दिशा में खुशबूदार केंडल लगाएं। सुंगधित केंडल लगाने से न सिर्फ वातावरण रोमांटिक होगा बल्कि साउथ की दिशा में अग्नि जलाने से वहां का वास्तु एक्टिवेट होगा। जो आपके जीवन में प्रेम लेकर आएगा।

Camphor : ध्यान रखें- केंडल न हो तो कपूर भी जलाया जा सकता है।