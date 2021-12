Vastu tips for terrace garden: घर की छत को शनि का कारक माना गया है। जब घर की छत को गन्दा रखते हैं तो इसका प्रभाव आपके व्यापार पर पड़ता है। घर की छत साफ होनी चाहिए। छत पर कभी भी कबाड़ न रखें उसे स्टोर न बनाएं। घर की छत आपकी सफलता का वह मुकाम होती है, जिस पर पहुंच कर आप अपने आर्थिक और सामाजिक स्तर को आंकते हैं। यदि छत साफ-सुन्दर और ऊंची होगी तो आर्थिक और सामाजिक स्तर उतना ही सुदृढ़ होगा। अपार धन प्राप्ति के लिए चीनी की एक खाली बोरी अपनी छत पर रख दें। फिर देखें कुबेर कैसे अपने धन के भंडार खोल देंगे।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ Roof Vastu Tips For Home: जिस प्रकार से घर का वास्तु जीवन से जुड़े सुख-दुख, उपलब्धि, सफलता-असफलता, पारिवारिक शांति, कलह, धन, साधन सब पर अपना नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव डालता है। उसी प्रकार से घर की छत भी वास्तु शास्त्र का ऐसा हिस्सा है, जिसे अक्सर हम भूल जाते हैं या अधिकतर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। मैंने कई घर ऐसे देखें है, जो कि बिलकुल वस्तु के अनुसार विशेषज्ञों की देखरेख में बने होने के बाद भी उस घर में आपसी क्लेश, धन का अभाव, व्यापार में हानि होती रहती है। जब उनके घर की छत का निरीक्षण किया तो पाया कि समस्या का असली कारण यहां से ही शुरू है। सुनने में बहुत आश्चर्यजनक बात है कि केवल छत पर कुछ छोटी-छोटी वस्तुएं स्थापित करने से न केवल धन लाभ प्राप्त होगा और कई ऐसी चीजें हैं, जो घर की छत पर पड़ी हैं तो धन के भंडार भी खाली हो जाएंगे। आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है।

