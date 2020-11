Vastu and feng shui tips for love life: वास्तु विद्वानों का मानना है की आज के दिन पति-पत्नी को दक्षिण दिशा में एक साथ नहीं रहना चाहिए। इससे कलह और गलतफहमियां पैदा होती हैं। शाम को करवा चौथ की पूजा के बाद अपने पति के साथ कुछ प्यार भरे पल दक्षिण पश्चिम दिशा में व्यतित करें। बेडरुम में हसबैंड-वाइफ सिर्फ अपनी रोमांटिक तस्वीर लगाएं अन्य कोई भी चित्र न लगाएं। खासतौर पर नेगेटिव इमोशन वाली तस्वीरों से परहेज करें जैसे गुस्सा, रोना, संघर्ष और लड़ाई। बैडरुम में रोमांटिक वातावरण पैदा करने के लिए डिम लाइट रखें, ब्राइट लाइट का इस्तेमाल न करें।

