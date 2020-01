आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपने परिवार को हर खुशी दे

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके पास इतना पैसा हो कि वह अपने परिवार को हर खुशी दे सके और इसके लिए हर इंसान बहुत मेहनत भी करता है। वहीं अगर पैसा रखने के स्थान को अगर वास्तु के हिसाब से बनाया व सजाया जाए तो घर में बरकत बनी रहती है। वास्तु के हिसाब से तिजोरी यानी धन पेटी को सही दिशा में रखने के लिए बताया गया है। आइए जानें कि अपने घर में तिजोरी कहां और कैसे रखें।



तिजोरी दक्षिण दीवार से कम से कम एक इंच आगे की तरफ और आग्नेय और नैऋत्य कोनों को छोड़कर रखनी चाहिए। उसके पीछे का हिस्सा दक्षिण की तरह होना चाहिए एवं दरवाजा उत्तर की तरफ खुलना चाहिए।

तिजोरी के कमरे में सिर्फ एक ही प्रवेशद्वार होना चाहिए और वह दो किवाड़ों का बनाना चाहिए। इस कमरे में दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में कभी दरवाजा नहीं होना चाहिए।



तिजोरी के कमरे के दरवाजे अगर पूर्व या उत्तर दिशा में होते हैं तो अत्यंत शुभ हैं। उत्तर की तरफ के दरवाजे के सामने तिजोरी नहीं रखनी चाहिए, कुछ हटकर रखना शुभ है।



तिजोरी के कमरे में पूर्व या उत्तर की तरफ कुछ ऊंचाई पर एक छोटी सी खिड़की अवश्य हो।

तिजोरी के सामने भगवान की कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए। पूर्व या पश्चिम की दीवार पर तस्वीर टंगी रह सकती है।



यदि तिजोरी वायव्य दिशा में रखी हुई है और उसका मुंह आग्नेय दिशा में खुलता है तो पैसा टिक नहीं सकता। तिजोरी अपने पैरों पर खड़ी होनी चाहिए। जिस तिजोरी या अलमारी के पैर नहीं हो, वहां पैसा नहीं रखना चाहिए।



तिजोरी को हिलने से बचाने के लिए ईंट-पत्थर के बजाय लकड़ी का सहारा लगाना चाहिए। किसी धातु के ऊपर भी तिजोरी रखना शुभ नहीं है।



यदि अलमारी हो तो उसके मध्य भाग में या ऊपर के भाग में तिजोरी बनाना चाहिए।