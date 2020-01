शादी के बंधन में हर कोई बंधना चाहता है। शादी का नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक अ

शादी के बंधन में हर कोई बंधना चाहता है। शादी का नाम सुनते ही हर किसी के मन में एक अलग खुखी की तरंगे उठने लगती हैं। वहीं अक्सर ऐसा देखने व सुनने को मिलता है कि शादी के कुछ ही देर बाद ही रोमांस खत्म हो जाता है और उसके बाद से ही लड़ाई-झगड़े शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपकी नई-नई शादी हुई है या फिर आपके शादीशुदा जीवन में लव खत्म हो चुका हो तो आज हम आपके लिए लाएं हैं कुछ ऐसे वास्तु टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपने रिश्ते में एक नई उम्मीद जगा सकते हैं।



सबसे पहली बात तो यह देखना जरूर है कि आपका बिस्तर किस दिशा में है। नवविवाहितों को अपना बिस्तर पूर्व-पश्चिम यानि कि सिर पूर्व और पैर पश्चिम की तरफ ही रखें।

अपने कपड़ों से लेकर हर चीज के लिए, आप हल्के या सुंदर रंगों का ही प्रयोग करें। रेड, पिंक, येलो और ऑरेंज कलर अधिक से अधिक प्रयोग करें।



अपने बेडरूम में दो जोड़े पौधे के रखें। इसके लिए आप बैंबू का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इन्हें रखने से आपके बीच प्यार बढने लगेगा।



वास्तु के अनुसार घर और बेडरूम के दाहिने कोने को रिलेशनशिप कोना कहा जाता है, जो आपके रिश्ते को मजबूत करने में मदद कर सकता है। इसे सजाकर ही रखा जाए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है।



अपने कमरे में हमेशा ऐस रंगों को जगह दें, जो आंखों को सुकून दें। रोमांटिक चीजों को अपने कमरे में स्थान दें।



प्यार में एक-दूसरे को कुछ न कुछ उपहार जरूर दें और इन उपहारों को अपने बेडरूम में जगह दें, ताकि उन्हें देखकर आप अपने प्यार के एहसास को बार-बर महसूस कर सकें।



बेडरूम के दक्षिण-पश्चिम कोने को रोज खूबसूरत फूलों से सजाएं। सुंदर रंग-बिरंगी मोमबत्तियों को भी सजाया जा सकता है। इससे आपके बीच प्यार बढ़ेगा।



अनावश्यक चीजों को बेडरूम में स्थान न दें। बेडरूम में कपल फोटो को फ्रेम करवाकर लगाएं। इससे आपके बीच प्यार में वृद्धि होगी।

वास्तु के हिसाब से रंगीन क्रिस्टल बॉल कमरे में लटकानें से आपका रिश्ता पहले से अधिक मजबूत होगा।