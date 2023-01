Vastu Tips : आपका बच्चा भी भागता है पढ़ाई से...

अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान रहते हैं। उनकी सहूलियत के लिए वह हर संभव प्रयास करते हैं लेकिन बच्चों का मन फिर भी पढ़ाई में नहीं लगता। इसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं,

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ



Vastu Tips For Sudy Room: अधिकतर माता-पिता अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान रहते हैं। उनकी सहूलियत के लिए वह हर संभव प्रयास करते हैं लेकिन बच्चों का मन फिर भी पढ़ाई में नहीं लगता। इसके साथ ही कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, जो दिन-रात मेहनत करते हैं, फिर भी उनको अच्छे परिणाम नहीं मिलते। वास्तु विद्वानों के अनुसार इस समस्या का कारण वास्तु दोष हो सकता है। आमतौर पर घर की साज-सज्जा पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिसके चलते बच्चों के स्टडी रूम को भूल जाते हैं। घर के बाकि स्थानों की तरह बच्चों का कमरा भी वास्तु के अनुसार होना अति अवश्यक है। तो चलिए हम आपको बताते हैं की वास्तु के अनुसार बच्चों का रूम कौन सी दिशा में होना चाहिए और किस तरह से उनके स्टडी टेबल को सजाना चाहिए। जिससे उनका मन पढ़ाई में लगे और वह खूब तरक्की करें।



1100 रुपए मूल्य की जन्म कुंडली मुफ्त में पाएं। अपनी जन्म तिथि अपने नाम, जन्म के समय और जन्म के स्थान के साथ हमें 96189-89025 पर व्हाट्सएप करें



In Which DirectionThe Study Table Should Be किस दिशा में होना चाहिए स्टडी टेबल: ज्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई स्टडी टेबल पर करते हैं तो इसे उत्तर या पूर्व दिशा में रखें, इससे पढ़ने वाले छात्र की एकाग्रता शक्ति में वृद्धि होगी। साफ-सफाई का खास ध्यान रखें, फालतू का सामान स्टडी टेबल पर न रखें। अगर टेबल पर ज्यादा बुक्स रखी हैं तो उन्हें उठाकर कहीं और रखे दें या फिर बुक्स के लिए एक अलग से शेल्फ या अलमारी बनवा लें।



Study Room Direction According To Vastu वास्तु के अनुसार स्टडी रूम की दिशा: अगर आप ही चाहते हैं की आपका बच्चा पढ़ाई से प्यार करें तो हमेशा पढ़ाई वाला कमरा उत्तर दिशा में ही बनवाएं। ध्यान रहें की दक्षिण या पश्चिम में कभी भी कमरा नहीं बनवाना चाहिए।



सीढ़ियों के नीचे स्टडी रूम नहीं होना चाहिए।



स्टडी रूम में खिड़किया हमेशा पूर्व दिशा में होनी चाहिए ताकि सुबह उठते ही बच्चे को सूर्य प्रकाश के दर्शन हो। सुबह-सुबह उठकर सूर्य का प्रकाश देखना बहुत ही शुभ माना जाता है।



स्टडी रूम में कभी भी खाना नहीं खाना चाहिए। एक ही कमरे में खाना और एक ही कमरे पढ़ना सही नहीं है। इसका स्टडी पर नेगेटिव असर पड़ता है।



Colour for study room कलर का चुनाव: स्टडी रूम में कलर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है। कमरे का रंग कभी भी डार्क नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार स्टडी रूम के लिए हल्के कलर सही रहते हैं। ऐसा करने से बच्चे के मन में शांति बनी रहती है।



Make these changes according to Vastu वास्तु के अनुसार रूम में करें ये बदलाव: बच्चे के टेबल के सामने सरस्वती माता की तस्वीर लगानी चाहिए। ऐसे करने से सदैव बच्चे के ऊपर माता का आशीर्वाद बना रहता है।



अगर हो सके तो स्टडी टेबल पर क्रिस्टल का ग्लोब भी रख लें। ये सकारात्मकता को अपनी तरफ खींच कर लाता है।



अगर बच्चे के स्टडी टेबल के आगे शीशा लगा हुआ है तो उसे तुरंत हटा दें नहीं तो उसका ध्यान पढ़ाई से भटकता रहेगा।



इन सब वास्तु नियमों को फॉलो करने से बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहेगा और लक्ष्य प्राप्ति में जल्द ही सफलता मिलेगी।