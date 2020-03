कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं हो पाती है, जिससे वह निराश हो जाता है

कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को सफलता हासिल नहीं हो पाती है, जिससे वह निराश हो जाता है और इसका दोष खुद को देता है, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सफलता न मिलने के पीछे की वजह कहीं न कहीं घर में ही मौजूद होती है। ऐसा माना जाता है कि इंसान के जीवन की परेशानियां कई बार घर में होती हैं। घर पर अगर कोई वास्तु दोष है तो व्यक्ति को बाधाएं, बीमारियां और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किन कारणों से मनुष्य को इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।



वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कभी भी बोनसाई और कंटीले पौधे नहीं लगाने चाहिए, इससे घर का वास्तु बिगड़ता है और नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। अगर इन्हें लगाने की जरूरत हो तो इन्हें घर के बाहर ही लगाना चाहिए।

घर के उत्तर- पूर्वी हिस्सों में कभी भी भारी सामान नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि इससे घर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और साथ ही कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

माना जाता है कि बिस्तर के नीचे कभी भी जूते-चप्पल नहीं रखने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को रोग और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।



कहते हैं कि अगर घर के मंदिर में देवी- देवताओं की खंडित मूर्तियों हो तो उनकी कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। उन्हें तुरंत घर के बाहर कर देना चाहिए। ऐसा न करने पर कई तरह की मुसीबतें घर में आती हैं।



बंद और टूटी-फूटी घड़ियों को रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी कम होने लगती है और नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, इसलिए या तो उन्हें घर के बाहर रखें या फिर जितना जल्दी हो सके ठीक करवा लें।



वास्तु के हिसाब से उत्तर-पश्चिम दिशा में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस दिशा का सीधा संबंध पैसों और इंसान की तरक्की से होता है।



एक बात के ध्यान हर किसी को अपने घर में रखना चाहिए कि पूजा और दान के लिए घर में लाई गई वस्तुओं को अधिक दिनों तक घर में नहीं रखना चाहिए।