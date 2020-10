Why is Vijayadashami celebrated: विजयदशमी की सीख इसी प्रकार विजयदशमी या दशहरा केवल एक पर्व मात्र नहीं है, यह प्रतीक है कई सारी बातों का- सच, साहस, अच्छाई, बुराई, नि:स्वार्थ सहायता, मित्रता, वीरता और सबसे बढ़कर अहंकार जैसे अलग-अलग भले-बुरे तत्वों का। जहां अच्छे प्रतीकों की बुरे प्रतीकों पर विजय हुई। अच्छाई की बुराई पर जीत का वाक्य हर वक्त लागू होता है और प्रतिभाशाली होते हुए भी अहंकार के कारण बुराई के रास्ते पर जा निकले रावण का प्रतीकात्मक नाश आज भी किया जाता है। इस मूल वाक्य के अलावा इस पर्व को सामाजिक रूप से मेल-जोल का तथा विजय की खुशी मनाने का प्रतीक भी बना लिया गया। दशहरे का त्यौहार यह सिखाता है कि जीवन में बुराई पर अच्छाई दोनों का क्या महत्व है।

