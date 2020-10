आज शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि को मां कुष्मांडा की पूजा के साथ-साथ मासिक विनायक चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस विशेष तिथि पर गौरी नंदन श्री गणेश की विशेष पूजा

Vinayaka Chaturthi october 2020: आज शारदीय नवरात्र की चतुर्थी तिथि को मां कुष्मांडा की पूजा के साथ-साथ मासिक विनायक चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस विशेष तिथि पर गौरी नंदन श्री गणेश की विशेष पूजा करने का विधान है। आज ऐसे करें श्री गणेश की पूजा, मिलेगी हर बाधा से मुक्ति-

Masik Vinayak Chaturthi 2020: गणेश जी की विधिवत षोडशोपचार पूजा करें। फिर यहां बताए जा रहे किसी भी गणेश मंत्र का कम से कम एक माला जाप करें।

Ganesh mantra-सम्पन्नता और वैभव के लिए 12 नाम मंत्र :

ॐ सुमुखाय नम:

ॐ एकदंताय नम:

ॐ कपिलाय नम:

ॐ गजकर्णाय नम:

ॐ लम्बोदराय नम:

ॐ विकटाय नम:

ॐ विघ्ननाशाय नम:

ॐ विनायकाय नम:

ॐ धूम्रकेतवे नम:

ॐ गणाध्यक्षाय नम:

ॐ भालचंद्राय नम:

ॐ गजाननाय नम:

Ganesh Ji Ko Khush Karne Ke Upay: जाप करने के बाद नीचे दिए गए कुछ अचूक और चमत्कारी उपाय करें, इससे गजानन प्रसन्न होकर आपके काम में आ रही सभी बाधाएं दूर करेंगे-

हाथी को हरा चारा खिलाएं।

गणेश मंदिर जाएं।

अपने घर में गणेश यंत्र की स्थापना करने के बाद पूजा करें। पुराणों के अनुसार जिस घर में हर रोज़ इस यंत्र की पूजा होती है, वहां कोई भी बुरी बला घर में प्रवेश नहीं करती।

Which Ganesha Idol is Good for Home: क्रिस्टल के बने गणेश जी की प्रतिमा घर से वास्तुदोष दूर करती है। यदि भगवान गणेश के साथ क्रिस्टल से बनी महालक्ष्मी की पूजा हर रोज़ की जाए तो धन और सौभाग्य बना रहता है।

Vastu Tips to Place Ganesha Idol: आम, पीपल अथवा नीम की लकड़ी से बनी गणेश जी की प्रतिमा घर के मुख्य द्वार पर लगाने से सकारात्मक उर्जा बनी रहती है। जो घर-परिवार में प्रेम, धन और सुख का कारक मानी जाती है।

तन और मन से जुड़े हर सुख के लिए गाय के गोबर से बनी गणेश जी की प्रतिमा घर में रखें।

घर में खुशहाली के लिए हल्दी से बने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें।