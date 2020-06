Weekly Horoscope in Hindi: आज 8 जून, सोमवार गणेश चतुर्थी के शुभ दिन से सप्ताह का आरंभ हो रहा है। 14 जून, रविवार तक आपकी लाइफ में कोरोबार, जॉब, फैमिली, प्रेम आदि पहलुओं पर क्या कहती है ग्रह-नक्षत्रों की चाल, ये जानने के लिए यहां क्लिक करके पढ़ें अपना साप्ताहिक राशिफल । इस वीक राशि चक्र को ध्यान में रखते हुए आने वाले 7 दिनों में आपके साथ क्या अच्छा या बुरा हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। याद रखें, अच्छे कर्म भाग्य का लिखा भी मिटा सकते हैं।

