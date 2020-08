संत सुकरात के घर सुबह से शाम तक सत्संग के लिए आने वालों का तांता लगने लगा। सुकरात की पत्नी कर्कश स्वभाव की थीं। वह सोचती थीं कि निठल्ले लोग बेकार ही उनके घर पर अड्डा

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

What to say when your wife is stressed: संत सुकरात के घर सुबह से शाम तक सत्संग के लिए आने वालों का तांता लगने लगा। सुकरात की पत्नी कर्कश स्वभाव की थीं। वह सोचती थीं कि निठल्ले लोग बेकार ही उनके घर पर अड्डा जमाए रहते हैं। इसी कारण वह समय-समय पर आगंतुकों के साथ रूखा व्यवहार करतीं। इस बात से सुकरात को दुख होता।



एक दिन सुकरात कुछ लोगों के साथ बैठे बातें कर रहे थे कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर छत पर से गंदा पानी उंडेल दिया। इतना ही नहीं वह उन्हें अपशब्द भी बोलनेे लगीं। सत्संगियों को यह अपना अपमान लगा।



सुकरात को भी यह व्यवहार बुरा लगा, परन्तु उन्होंने बहुत धैर्य के साथ उपस्थित लोगों से कहा, ‘‘आप सभी ने सुना होगा कि जो गरजता है, वह बरसता नहीं। आज तो मेरी पत्नी ने गरजना-बरसना साथ-साथ कर उपरोक्त कहावत को ही झुठला दिया है।’’



सुकरात के विनोद भरे ये शब्द सुनते ही तमाम लोगों का क्रोध शांत हो गया और वे सब पुन: सत्संग में व्यस्त हो गए।



सुकरात का धैर्य देखकर उनकी पत्नी चकित रह गर्ईं। उसी दिन से उन्होंने भी अपना स्वभाव बदल दिया और आने वाले लोगों का सत्कार करने लगीं।