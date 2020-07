सावन के महीने में देश के कवियों और गीतकारों ने सर्वाधिक लोकगीत, विरह गीत व प्रेम गीत तो लिखे ही हैं लेकिन सावन के महीने का धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। यह एक ऐसा महीना है, जब

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

Where should Shiva statue be placed at home: सावन के महीने में देश के कवियों और गीतकारों ने सर्वाधिक लोकगीत, विरह गीत व प्रेम गीत तो लिखे ही हैं लेकिन सावन के महीने का धार्मिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। यह एक ऐसा महीना है, जब तप रही धरती साबुन की फुहारों से शांत होती है और आसमान में घटाओं के उमड़ने घुमड़ने से मोर भी मस्ती में नृत्य करने लगता है। भावनाओं का ज्वार भी इसी माह अपने पूरे शबाब पर होता है लेकिन अगर हम धार्मिक व ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो यह महीना विशुद्ध रूप से भगवान शिव को समर्पित है और इस महीने उनकी आराधना का विशेष शुभ फल मिलता है।



वास्तु के अनुसार भी सावन महीने का विशेष महत्व है। सावन माह में पूर्व दिशा का महत्व बढ़ जाता है इसलिए घर के पूर्व कोने में एक छोटा सा जल स्रोत रखकर आप इस दिशा को ऊर्जावान कर सकते हैं। अगर आप घर की पूर्व दिशा में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप की प्रतिमा स्थापित करते हैं और यह प्रतिमा अगर सफेद संगमरमर की बनी है तो पति-पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहती है।





घर में तुलसी का पौधा लगाने के लिए सावन महीना सर्वश्रेष्ठ होता है। कुंवारी लड़की अगर अपने हाथ से तुलसी लगाए तो उसे योग्य वर की प्राप्ति होगी। उत्तर दिशा में मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं।



इस महीने दवाइयों का अगर आप दान करते हैं तो आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा।





इस महीने खीर और मालपुए भगवान शिव को भोग लगाकर अगर आप दान करेंगे तो जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं से आपको हमेशा के लिए निजात मिलेगी।



गुरमीत बेदी

gurmitbedi@gmail.com