योग्यता छात्रवृत्ति के लिए ME, MTech, MPharm, MArch के उम्मीदवार आवेदन के योग्य होंगे। इस छात्रवृत्ति के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग (GATE) या ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट (GPAT) स्कोर के साथ भी उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

