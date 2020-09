ये है तारीखें बता दें कि इस बार AIIMS ओपन राउंड काउंसलिंग एलटी -2, टीचिंग ब्लॉक, AIIMS, नई दिल्ली में ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 24 सितंबर को शुरु हो गई है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को 28 सितंबर से पहले एम्स ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए खुद को पंजीकृत करना होगा। ऐसे करें रजिस्टर सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट www.aiimsexams.org पर जाएं. इसके बाद अकेडमिक कोर्स के टैब के अंदर अपना कोर्स “MSc (Nursing)” सेलेक्ट करें. अब “Register for Open Round of Seat Allocation/Counselling.” के लिंक पर क्लिक करें. अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंटआउट जरूर निकाल लें.

Stories You May Like