नई दिल्ली- केन्द्रीय विद्यालय संगठन की ओर से एडमिशन के लिए कक्षा 2 से 11वीं के लिए सैंपल फॉर्म जारी किए हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सैंपल फॉर्म चेक कर सकते है। हाल ही में, KVS ने आधिकारिक वेबसाइट पर कक्षा 1 में अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की पहली प्रवेश सूची जारी की थी। बता दें कि दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट 24 और 26 अगस्त, 2020 को आ सकती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन दूसरी मेरिट लिस्ट तभी जारी करेगा जब सीट्स खाली बचेंगी।

ऐसे करें सैंपल के लिए आवेदन

-कक्षा 2 से 11 के सैंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं।

-यहां होमपेज पर एकेडमिक ड्रॉपडाउन के अंदर उस लिंक पर जाएं, जिस पर लिखा हो Admissions. इस लिंक पर क्लिक करते ही आपको एक नये पेज पर भेज दिया जाएगाय़।

- इस पेज पर वह सेक्शन देखें जिस पर लिखा हो Registration Form Sample For Class 2nd, 11th And Option Forms Of Class 11।

-यहां पर क्लिक करने से जो फॉर्म खुलेगा, उसे चेक करें और ठीक से भर दें।

- एप्लीकेशन फॉर्म भर जाने के बाद उसे ऑफलाइन सबमिट कर दें।