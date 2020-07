बिहार बोर्ड एप्लीकेशन प्रक्रिया को Online Facilitation System for Students (OFSS) के जरिए आयोजित करेगा। Online Facilitation System for Students (OFSS) बिहार में इंटरमीडिएट और डिग्री कोर्सेज में दाखिले के लिए सेंट्रलाइज पोर्टल है।

Stories You May Like