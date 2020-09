ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड सबसे पहले स्टूडेंट्स अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in or upsconline.gov.in पर जाएं। वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर सबमिट करें. आपका एडमिट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा. भविष्य के लिए आप अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट ऑउट ले पाएंगे।

Stories You May Like