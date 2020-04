ट्रांसपेरेंट शीट से है बना कोरोना वायरस से बचने के लिए सर्जिकल मास्क पहने से बोलने और सुनने में असमर्थ (Deaf and Dumb) लोगों को बात समझने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस कम्यूनिटी के लोग सिर्फ साइन लैंग्वेज में ही बातों को समझते हैं लॉरेंस ने बताया कि इसके बाद उन्होंने और उनकी मां ने एकसाथ मिलकर इस विशेष प्रकार के मास्क को घर पर ही बनाना शुरू किया। इस मास्क की खास बात यह है कि होंठों वाला हिस्सा इसमें ट्रांसपैरेंट प्लास्टिक शीट से बना हुआ है, जिससे कि डिफ एंड डंब लोग आसानी से होंठों को पढ़ सकें और फेशियल एक्सप्रेशन को समझ सकें। लॉरेंस ने बताया कि उन्होंने घर पर पड़े बेडशीट्स की मदद से इसे बनाना शुरू किया था अब धीरे- धीरे इस लगभग 6 देशों से लोग आर्डर कर चुके है।

