Rasmus Paludan ने कुरान जलाकर दी Salwan Momika को श्रद्धांजलि

इंटरनेशनल डेस्क: हाल ही में डेनमार्क के दक्षिणपंथी नेता और विवादास्पद कार्यकर्ता रासमस पालुदन ने स्टॉकहोम में गोली मारकर मारे गए सलवान मोमिका को कुरान जलाकर श्रद्धांजलि दी है। 2023 में, सलवान मोमिका ने एक मस्जिद के सामने कुरान की प्रतियां जलाकर दुनिया भर में आलोचनाओं का सामना किया था। अब पालुदन ने उसी तरह कुरान जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उनके इस कृत्य ने एक बार फिर धार्मिक और राजनीतिक विवादों को जन्म दिया है।

रासमस पालुदन ने 1 फरवरी 2025 को डेनमार्क के कोपेनहेगन में तुर्की दूतावास के सामने कुरान की प्रतियां जलाईं और सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा, "यह सलवान मोमिका और उनकी इस्लाम की आलोचना के प्रति श्रद्धांजलि है।" उनका यह कदम मुस्लिम समुदाय और डेनमार्क की सुरक्षा सेवा (PET) के लिए नया विवाद बन गया है। डेनमार्क में इससे पहले सार्वजनिक रूप से कुरान जलाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून भी बनाए गए थे, लेकिन पालुदन ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया।

Burning Quran in front of embassy of Tyrkey in Copenhagen just now at 12:38! pic.twitter.com/kGjb6qKcQH — Rasmus Paludan 🇩🇰 (@RasmusPaludan) February 1, 2025