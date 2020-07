WHO ने कोविड-19 प्रकोप को 11 मार्च को महामारी घोषित किया। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना से 1.०6 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हैं तथा 5.15 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित हैं।

यह लगभग उसी समय शुरू किया गया जब कोरोनो वायरस का अनुक्रम ऑनलाइन साझा किया गया था और अब 141 टीकों का विकास किया जा रहा है। अग्रणी उम्मीदवार टीके की सफलता से महज कुछ महीनों दूर हैं। निश्चित रूप से पूर्ण सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम आशान्वित हैं।”उन्होंने उम्मीद जताई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संगठन को वित्तीय मदद रोकने संबंधी टिप्पणी के बावजूद अमेरिका WHO के साथ अपना सहयोग जारी रखेगा।

इंटरनेशनल डेस्कः विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के महानिदेशक डॉ. तेद्रोस गेब्रियेसस ने कहा है कि वर्तमान में दुनिया भर कोविड-19 के 141 टीके विकसित किए जा रहे हैं। डॉ. गेब्रियेसस ने वाशिंगटन पोस्ट अखबार के लिए एक लेख में कहा, “कोविड-19 के टीके के विकास के लिए जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है, उसकी महत्ता पर विचार करें।

