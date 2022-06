बांग्लादेश के कंटेनर डिपो में आग लगने से 16 लोगों की मौत, 450 से अधिक घायल( Video)

ढाका: दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश में एक निजी कंटेनर डिपो में शनिवार रात विस्फोट के कारण लगी भीषण आग में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 450 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। ‘द डेली स्टार' समाचार पत्र ने बताया कि चटगांव के सीताकुंड उपजिला में कदमरासुल क्षेत्र स्थित बीएम कंटेनर डिपो में शनिवार रात आग लग गई।

Bangladesh:In a major fire incident at Chattogram’s Sitakunda private Inland Container Depot last night, at least 16 people were killed including two firefighters and more than two hundred injured. pic.twitter.com/f3UCqZdmYt