लॉस एंजलिसः अमेरिका में जैकब ब्लैक को पुलिस द्वारा गोलियां मारने के विरोध में हिंसक प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं। इन प्रदर्शनों के दौरान शनिवार रात से लेकर रविवार तक तीन राज्यों में 11 लोगों को गोली मारी गई जिसमें 2 की जान चली गई। गोलीबारी की पहली घटना ओरेगन राज्य के पोर्टलैंड में हुई। यहां पर अश्वेत की मौत के बाद से प्रदर्शनकारियों का ट्रंप समर्थकों से आमना-सामना होने के बाद दोनों गुटों में हिंसक झड़प हुई। इसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई।

मरने वाला ट्रंप समर्थक और राइट विंग का सदस्य बताया जा रहा है। शूटिंग की दूसरी घटनाएं मिसौरी और शिकागो में हुईं, लेकिन उनका प्रदर्शन से कोई लेना-देना नहीं है। अमेरिका में काफी समय से 'ब्लैक लाइव्स मैटर' के प्रदर्शन हो रहे हैं। पोर्टलैंड में यह प्रदर्शन तब बढ़ गए, जब पुलिस ने जबरन इन्हें खत्म करने की कोशिश की। शनिवार को ट्रंप समर्थक करीब 600 वाहनों से चुनावी रैली करते हुए गुजरे थे।

