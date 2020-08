पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग अब इमरान सरकार को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तानी झंडों को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल ...

इस्लामाबादः पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग अब इमरान सरकार को खुलकर चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तानी झंडों को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे एक एक्टिविस्ट ने ददयाल इलाके से खुद पाकिस्तान का झंडा उतार दिया। हालांकि, इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और लगातार धमकियां दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार तनवरी अहमद कई दिनों से भूख हड़ताल पर थे और उन्होंने PoK अथॉरिटीज से मांग की थी कि इलाके से सभी पाकिस्तानी झंडों और चिह्नों को हटा लिया जाए।

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि तनवीर रिहायशी इलाके में लगे झंडे को पोल पर चढ़कर उतार देते हैं। 20 अगस्त को तनवीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ''ददयाल प्रशासन ने विदेशी चिह्नों को हटाने के लिए 48 घंटे मांगे थे। लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियों को बायपास करने की उनमें ताकत नहीं है।'' सूत्रों के मुताबिक, तनवीर अहमद को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी उन्हें घसीटकर वहां से ले जाते हैं।

Tanveer Ahmed removed Pakistani flag in Dadyal, Pakistan Occupied Kashmir (PoK).



People of Pakistan occupied Kashmir (PoK) are fed up with the atrocities committed by Pakistan army on them and they want Azadi from Pakistan. pic.twitter.com/ZRQxQOUXMa