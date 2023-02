VIDEO:  दिल चीर रही रोते बिलखते बच्चों की आवाजें, घंटो तक चट्टान के नीचे दबे मासूम ने बचावकर्मी को भी किया भावुक

इंटरनेशनल डेस्क: तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में मौत का आंकड़ा 8,000 के करीब पहुंच गया है। इस बीच अधिकारियों को हर मिनट में एक लाश मिल रही है। वहीं, सीरिया के एलप्पो शहर में एक मासूम बच्चे को बचाने का दर्दनाक वीडियो सामने आया है जिसे देख किसी के भी रौंगटे खड़े हो जाएंगे।

दरअसल, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मलबे में दबा एक मासूम जिंदगी की सांसे गिन रहा था कि इस बीच बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी और रेस्क्यू टीम ने मासूम बच्चे को काफी मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला। इस दौरान दूसरे बचावकर्मी ने इसका एक वीडियो भी बनाया।

Moments of hope from the midst of the disaster. Our teams managed to rescue Jana alive from under the rubble of her house in the town of Jenderes, north of #Aleppo, yesterday, Tuesday, February 7, after the violent #earthquake that struck NW #Syria at dawn on Monday, February 6. pic.twitter.com/VhnJPqaYN5 — The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 7, 2023