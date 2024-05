"ALL EYES ON RAFAH" गाजा युद्ध की तस्वीर 24 घंटे में 29 मिलियन से ज़्यादा बार शेयर, जानें क्यों है खास

इंटरनेशनल डेस्कः गाजा में राफा शहर के शरणार्थी शिविरों पर इजरायली हमले को लेकर इस्लामिक देशों से लेकर पश्चिमी देशों में आक्रोश देखा जा रहा है। सोमवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस की सड़कों पर हजारों फिलिस्तीनी उतर आए। लोगों ने इजरायल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया है। इस दौरान पूरी दुनिया में "सभी की निगाहें राफा पर" वाली तस्वीर वायरल हो रही है। गाजा के युद्ध को उजागर करने वाली इस तस्वीर को 24 घंटे में इंस्टाग्राम पर 29 मिलियन से ज़्यादा बार शेयर किया गया है। इसे अभी 32.3 मिलियन से ज़्यादा बार शेयर किया जा चुका है।

🇵🇸 "ALL EYES ON RAFAH" IMAGE GOES VIRAL



An image highlighting Gaza's war has been shared over 29 million times on Instagram in 24 hours. It is currently at over 32.3M shares.



The image spells "All Eyes on Rafah" with tents after a deadly Israeli airstrike.



