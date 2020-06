अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से देश के अलग होने का एलान किया है। ट्रंप का आरोप है कि WHO पर चीन का कंट्रोल है। ट्रंप का कहना है कि WHO से रिफॉर्म को लेकर जो सिफारिश की

वाशिंगटनः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से देश के अलग होने का एलान किया है। ट्रंप का आरोप है कि WHO पर चीन का कंट्रोल है। ट्रंप का कहना है कि WHO से रिफॉर्म को लेकर जो सिफारिश की गई थी वो उन्हें लागू करने में कामयाब नहीं रहा। इससे पहले भी कोरोना वायरस को लेकर ट्रंप WHO को दिए जाने वाले फंड में कटौती का एलान कर चुके हैं।



ट्रंप ने कहा, ''चीन WHO को एक साल में 40 मिलियन डॉलर देने के बावजूद अपने कंट्रोल में रखता है, जबकि अमेरिका एक साल में WHO को करीब 450 मिलियन डॉलर देता है। WHO से रिफॉर्म को लेकर जो सिफारिश की गई उन्हें लागू नहीं किया गया, इसलिए अमेरिका WHO के साथ अपने संबंध तोड़ रहा है।''



वहीं दूसरी तरफ ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हांगकांग की स्वायत्ता खत्म को लेकर चीन को निशाने पर लिया है। ट्रंप ने कहा है कि हांगकांग को विशेष दर्जे से मिलने वाली सारी रियायतें खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही ट्रंप ने हांगकांग को इस स्थिति में पहुंचाने वालों पर कार्रवाई करने की धमकी भी दी।