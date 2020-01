अमेरिका में एक चट्टान से ''फायरफॉल'' का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे दो दिन में 30 लाख से ...

लॉस एंजलिसः अमेरिका में एक चट्टान से 'फायरफॉल' का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे दो दिन में 30 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। इसे रविवार को @CaliaDomenico ने ट्विटर पर शेयर किया था। जिस ने भी इस वीडियो को देखा हैरान रह गया। उसके सामने कई सवाल खड़े हुई कि आखिर यह कैसे ऐसा हो रहा है? क्या वाकई आग चट्टान से नीचे की तरफ गिर रही है।

यह वीडियो डोमेनिसो कालिया ने कैलिफोर्निया के योसेमाइट नेशनल पार्क में बनाया और अपने ट्विटर एकाउंट पर पोस्ट कर दिया। @CaliaDomenico की पोस्ट पर @Alsmoviegroove यूजर्स पोस्ट कर लिखा, हमारे पास वह हकीकत में है, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। अंतर इतना है कि यह फायरफाल नीचे नहीं गिर रहा, बल्कि ऊपर की ओर उठ रहा है। यूजर्स ने पोस्ट के साथ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों की एक घाटी की फोटो शेयर की है, जिसमें घाटी के तल से ऊंचाई तक आग लगी हुई है।

“Firefall” at Horsetail Fall in Yosemite National Park, California, looks like a scene from a fantasy movie. But, it is an ordinary waterfall, which is illuminated by the sunset, that gives it a fiery glow. pic.twitter.com/kP2aFmM6Cg