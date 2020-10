हू शिजिन ने लिखा कि इससे अमेरिका में कोरोना की गंभीरता के बारे में पता चल रहा है। वहीं चीन के इस तरह ट्वीट करने के बाद लोगों ने कमेंट किए कि जिसने महामारी को लेकर सच छुपाया उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिएं। बता दें कि दुनियाभर में कोरोना के फैलने पर ट्रंप चीन पर कई बार निशाना साध चुके हैं। ट्रप ने आरोप लगाया था कि चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ मिलकर दुनिया से वायरस के बारे में जानकारी छिपाई जिससे लाखों लोगों की जान चली गई।

