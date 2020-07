भारत के खिलाफ अपनी युद्धक तैयारियों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस पर जेएफ-17 फाइटर जेट को तैनात किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एलओसी के पास स्थित अपने चार एयरबेसों को भी हाईअलर्ट पर रखा है। लद्दाख के बेहद नजदीक इस एयरबेस का उपयोग पाकिस्तान के साथ चीनी एयरफोर्स भी करती है। ऐस

इस्लामाबादः भारत के खिलाफ अपनी युद्धक तैयारियों को मजबूती देने के लिए पाकिस्तान ने स्कर्दू एयरबेस पर जेएफ-17 फाइटर जेट को तैनात किया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने एलओसी के पास स्थित अपने चार एयरबेसों को भी हाईअलर्ट पर रखा है। लद्दाख के बेहद नजदीक इस एयरबेस का उपयोग पाकिस्तान के साथ चीनी एयरफोर्स भी करती है। ऐसे में भारत के लिए चीन के साथ ही पाकिस्तान के मोर्चे पर भी चिंता बढ़ गई है।

Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force visited PAF Base, Qadri at Skardu in Gilgit-Baltistan province today. pic.twitter.com/SkE5a1vNja