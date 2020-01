ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में भीषण आग की कई भयावह तस्वीरें व इमोशनल वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर के लोग इस आग के थमने के लिए दुआएं मांग रहे हैं...

सिडनीः ऑस्ट्रेलियाई जंगलों में भीषण आग की कई भयावह तस्वीरें व इमोशनल वीडियो सामने आने के बाद दुनिया भर के लोग इस आग के थमने के लिए दुआएं मांग रहे हैं। फायर कर्मी जहां आग बुझाने की कोशिश में लगे हैं वहीं वालंटियर्स जी जान से जानलरों को वचाने व राहत कार्यों में जुटे हुए है। इस भीषण आग में अब तक 25 लोगों की मौत व 8,000 कोआला मारे जा चुके हैं।

I'am really sad and heartbreaking australians loosing their homes, peoples. I’m praying for the Australian fire fighters and peoples#prayersforaustralia #PrayForAustralia pic.twitter.com/HPstOuM1Bm