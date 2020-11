यूरोप के ऑस्ट्रिया के विएना शहर में एक यहूदी मंदिर समेत 6 अलग-अलग जगहों पर हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस आतंकी वारदात में अब तक एक हमलावर समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है। विएना पुलिस के मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। विएना पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि रा

इंटरनेशनल डेस्क: यूरोप के ऑस्ट्रिया के विएना शहर में एक यहूदी मंदिर समेत 6 अलग-अलग जगहों पर हथियारबंद लोगों ने फायरिंग की। डेली मेल की खबर के मुताबिक इस आतंकी वारदात में अब तक एक हमलावर समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है। विएना पुलिस के मुताबिक इस हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। विएना पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि रात 8 बजे गोलीबारी की घटना हुई जिसमें कई राउंड गोलियां चलीं। ट्वीट में बताया गया कि कई संदिग्ध रायफल से लैस नजर आए। इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं जिनमें एक ऑफिसर भी शामिल है। विएना पुलिस विभाग के अनुसार सहायता कार्य जारी है।

पुलिस के मुताबिक एक आंतकी को मार गिराया गया है जबकि अभी एक आतंकी की तलाश जारी है। विएना पुलिस ने एक अन्य ट्वीट में लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। साथ ही पुलिस ने लोगों को किसी भी अफवाह से दूर और सावधान रहने को कहा है। पुलिस ने ट्वीट किया, कृपया किसी भी अफवाहों, आरोपों, अटकलों या पीड़ितों की अपुष्ट संख्याओं को न देखें, वो किसी भी तरह की मदद नहीं करता है! अंदर रहें! आश्रय लें, सार्वजनिक स्थानों से दूर रहें।

BREAKING: Reports of a shooting at a #Vienna synagogue with casualties. This is a video from the scene. My heart is caught in my throat and I am praying for all involved. pic.twitter.com/YomV3QBVQj