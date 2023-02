US राष्ट्रपति बाइडेन की पत्नी ने कमला हैरिस के पति को होंठों पर किया Kiss, वीडियो वायरल

वॉशिंगटनः मिडटर्म चुनाव के बाद स्टेट ऑफ द यूनियन में संबोधन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। संबोधन दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने बुधवार को वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के पति डग एमहॉफ को होठों पर किस कर दिया। मिडटर्म चुनाव के बाद बाइडेन पहली बार संसद के लोअर हाउस में स्टेट ऑफ द यूनियन को संबोधित कर रहे थे। भाषण खत्म होने के बाद उनकी पत्नी जिल बाइडेन खड़ी हुईं और सभी मेंबर्स से हाथ मिलाने लगीं। इसी बीच उन्होंने कमला हैरिस के पति डग एमहॉफ को लिप किस कर दिया। हालांकि, किसी भी सदस्य ने इस पर रिएक्ट नहीं किया।

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu