इंटरनेशनल डेस्क: ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 37 हजार के पार हो गई और इससे संक्रमितों की संख्या 685,400 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के प्रकाशन के लिए नई वेबसाइट लांच की गई है लेकिन रविवार को 24 घंटे की अवधि के लिए कोई डेटा जारी नहीं किया गया था। समग्र गणना से पता चलता है कि देश में काेरोना संक्रमितों की 685,427 मामलों की पुष्टि हुई है और मृतकों की संख्या 37,312 पहुंच गई हैं।

वहीं देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अमेरिका के बाद अब दूसरे देशों का भी गुस्सा विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के खिलाफ बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका के बाद अब ब्राजील ने WHO से संबंध तोड़ने की धमकी दी है। ब्राजील ने WHO पर पक्षपात का आरोप लगाया।ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने आरोप लगाया कि WHO ने निष्पक्ष होकर देशों का साथ नहीं दिया। WHO ने कोरोना को लेकर अन्य देशों से झूठ बोला है। बता दें कि ब्राजील से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी मई के अंत में कहा था कि अमेरिका WHO से सारे संबंध तोड़ रहा है। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि WHO ने चीन पर ज्यादा भरोसा जताया और अन्य देशों से झूठ बोला। ट्रंप ने WHO की फंडिंग बंद करने का भी ऐलान किया था। अमेरिका WHO को सबसे ज्यादा रुपए दे रहा था। वहीं ब्राजील ने 2019 में ही पैसा देना बंद कर दिया था।