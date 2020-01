तेहरान: ईरान के उत्तरी प्रांत में बृहस्पतिवार सुबह एक बस के खाई में गिर जाने से 19 लोगों की मौत हो गयी और 24 लोग घायल हो गए। समाचार एजेंसी IS के मुताबिक उत्तरी प्रांत मजानदारन में यह दुर्घटना हुई। घायलों को निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनमें से कुछ की स्थिति गंभीर है।

