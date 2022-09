LIVE शो में महिला एंकर के मुंह में चली गई मक्खी, VIDEO में देखें फिर क्या हुआ हाल

इंटरनेशनल डेस्कः लाइव शो के दौरान एक महिला एंकर के साथ ऐसी घटना हुई जिसे देखकर लोग हैरान और हंसहंस कर लोटपोट हो रहे हैं। कनाडा की रहने वाली एंकर फरहा नासिर पाकिस्तान में बाढ़ से जुड़ी खबर पढ़ रही थीं। इसी दौरान एक मक्खी उड़ते हुए उनके मुंह में घुस जाती है। मुंह में मक्खी जाने पर वह कुछ सेकेंड के लिए रुकती तो हैं, लेकिन रिपोर्टिंग में रुकावट न आए, इसलिए मक्खी को निगल जाती हैं।सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिस वक्त ये घटना हुई एंकर टीवी पर लाइव थीं।

Sharing because we all need a laugh these days. Turns out it's not just @fordnation, I swallowed a fly on air today.



(Very much a first world problem given the story I'm introducing). pic.twitter.com/Qx5YyAeQed — Farah Nasser (@FarahNasser) August 29, 2022