ट्यूनीशिया में खाद्य पदार्थों की कमी व महंगाई खिलाफ प्रदर्शन, सुपरमार्केट में चीनी बैग  के लिए हाथापाई  (Video)

इंटरनेशनल डेस्कः अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में खाद्य पदार्थों की कमी, उच्च कीमतों और बढ़ती मंहगाई व गरीबी के विरोध में सैकड़ों ट्यूनीशियाई रविवार रात राजधानी ट्यूनिस की सड़कों पर उतर आए। लगभग 9 प्रतिशत की मुद्रास्फीति और कई खाद्य पदार्थों की कमी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के डौर हिचर जिले में रैली की। प्रदर्शनकारियों ने हवा में रोटियां लहराई़ं व गुस्साए युवकों ने टायर जला दिए।

BREAKING: Scenes of chaos in a supermarket in #Tunisia to collect sugar sachets. The country has been plagued by major shortages and rationing of basic food products for several weeks 🚨



