ताइवान ने चीन पर लगाया भेदभाव का आरोप, APEC सम्मेलन में बराबरी के अधिकारों पर उठे सवाल

शेनझेन में होने वाले APEC सम्मेलन से पहले ताइवान ने चीन पर भेदभाव का आरोप लगाया है। विवाद चीन के उस संदेश को लेकर है, जिसमें औपचारिक निमंत्रण और 'चीनी ताइपे' नाम का इस्तेमाल नहीं हुआ। ताइवान ने विरोध दर्ज कराते हुए बराबरी के सदस्य का दर्जा बचाने की...

Bejing: चीन और ताइवान के बीच तनाव अब APEC शिखर सम्मेलन की तैयारियों तक पहुंच गया है। ताइवान ने आरोप लगाया है कि चीन उसे क्षेत्रीय संगठन में बराबरी का सदस्य मानने की स्थापित परंपरा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। विवाद की वजह सम्मेलन में भागीदारी के लिए भेजा गया संदेश और उसमें ताइवान के आधिकारिक नाम 'चीनी ताइपे' का इस्तेमाल न होना है। ताइवान ने चीन के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ताइपे टाइम्स के मुताबिक, चीन ने शेनझेन में होने वाले एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन में ताइवान की भागीदारी को लेकर ऐसा संदेश भेजा, जिसे औपचारिक निमंत्रण नहीं माना जा रहा है।

ताइवान के एक अधिकारी के अनुसार, चीन ने संदेश में उस नाम का भी इस्तेमाल नहीं किया, जिसके तहत ताइवान APEC में हिस्सा लेता है। ताइवान को इस संगठन में 'चीनी ताइपे' के नाम से जगह मिली हुई है। ताइवान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने बीजिंग के सामने कड़ा विरोध जताया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ताइवान APEC का पूर्ण और समान सदस्य है और अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। साथ ही, सम्मेलन में भाग लेने की तैयारियां पहले की परंपराओं के अनुसार जारी हैं।

साल 2001 में चीन ने ताइवान को हस्ताक्षर रहित फैक्स के जरिए सूचना भेजी थी और उसके प्रतिनिधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। इसके विरोध में ताइवान ने सम्मेलन का बहिष्कार किया था। वहीं, 2014 में चीन ने ताइवान के एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रण पहुंचाने की व्यवस्था की थी।चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान अपनी अलग राजनीतिक व्यवस्था के तहत शासन करता है। इसी मुद्दे पर दोनों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है।

