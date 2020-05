इन दिनों पूरी दुनियाकोरोना महामारी का प्रकोप झेल रही है। वायरस से सवा 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और 53 लाख संक्रमित हैं। इस बीच कोरोना ...

बीजिंगः इन दिनों पूरी दुनियाकोरोना महामारी का प्रकोप झेल रही है। वायरस से सवा 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और 53 लाख संक्रमित हैं। इस बीच कोरोना का दर्द देने वाले चीन ने तकनीकी दुनिया में चौंकाने वाला नया कारनामा कर दिखाया है। चीन ने दुनिया की पहली 3डी न्यूज एंकर को लांच कर दिया है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी शिन्हुआ और एक अन्य एजेंसी ने मिलकर इस 3डी एंकर को लांच किया है, इसका एक वीडियो भी इसी एजेंसी के ट्वीटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। एजेंसी के हवाले से बताया गया है कि आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए चीन ने ये कारनामा किया है।

Here comes Xin Xiaowei, the world's first 3D #AINewsAnchor.

Jointly developed by Sogou and Xinhua News Agency, she will report for Xinhua News Agency on the #TwoSessions, creating a new and dynamic viewing experience. pic.twitter.com/5Tok2Mm3Pl