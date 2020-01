चीन में फैल रहे खतरनाक कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने नगारिकों को चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने चीन में रह रहे अमेरिकियों को इस वायरस से बचने की सलाह दी है। चीन के वुहान शहर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों को निमोनिया (Pneumonia) हो रहा है। इसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है।

इटरनेशनल डेस्कः चीन में फैल रहे खतरनाक कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने अपने नगारिकों को चेतावनी जारी की है। अमेरिकी विदेश विभाग ने चीन में रह रहे अमेरिकियों को इस वायरस से बचने की सलाह दी है। चीन के वुहान शहर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों को निमोनिया (Pneumonia) हो रहा है। इसकी वजह से एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है।

बुधवार के अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) ने अलर्ट जारी कर चीन के वुहान की यात्रा करने वाले नागरिकों को जानवरों, जानवरों के बाजारों और पशु उत्पादों के संपर्क से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा नागरिकों से कहा गया है कि जो वुहान की यात्रा पर गए थे और अब बीमार महसूस कर रहे हैं, वो तुरंत चिकित्सकीय सेवायें लें। चीनी के स्वास्थ्य विभाग ने नए कोरोना वायरस के संपर्क में आने के 41 मामलों की सूचना दी है। वहीं, 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इसके अलावा रोगियों के साथ संपर्क रहने के कारण 419 डॉक्टरों सहित लगभग 740 लोगों को चिकित्सा निगरानी में रखा गया है।

WHO ने जारी कीं, चेतावनी

विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने भी इस वायरस को लेकर दुनियाभर के देशों को चेतावनी जारी की है। मंगलवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि वायरस से सतर्क रखने की जरूरत है। चीन को कोरोना वायरस के कारणों का जल्द-से जल्द पता लगाना होगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के सामान्य लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं। अधिक गंभीर मामलों में संक्रमण से निमोनिया, गुर्दे फेल और मृत्यु भी हो सकती है।

वायरस से कैसे बचे

कोरोना वायरस के असर से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। जिसमें नियमित रूप से हाथ धोना, खांसने और छींकने के समय मुंह और नाक को ढंकना, मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाना शामिल है। बता दें कि इस नए वायरस को सार्स से जोड़कर देख रहे है। चीन में इससे पहले साल 2003 में सार्स (Severe Acute Respiratory Syndrome) नाम की बीमारी फैली थी। एक आंकड़े के अनुसार सार्स की वजह से पूरी दुनिया में 813 मौतें हुई थीं। जिनमें से अकेले चीन में 646 मौतें हुई थीं।