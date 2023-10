आसमान में अमेरिकी विमान से टकराते-टकराते बचा चीनी जेट, VIDEO जारी कर दी चेतावनी

नेशनल डेस्क: चीन का लड़ाकू जेट और अमेरिकी वायुसेना दोनों टकराते-टकराते बचे। अमेरिका ने दावा किया कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में रूटीन ऑपरेशन कर रहे अमेरिकी वायुसेना के B-52 विमान को गलत तरीके से रोकने की कोशिश की। जिससे आसमान में विमानों के आपस में टकराने का खतरा बन गया था। इस घटना पर अमेरिका ने ऐतराज भी जताया।

बता दें कि 24 अक्टूबर मंगलवार देर रात चीन का लड़ाकू जेट अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर पर नियमित संचालन कर रहे अमेरिकी वायु सेना के B-52 बमवर्षक विमान के 10 फीट से भी ज्यादा करीब आ गया था। अमेरिकी सेना के इंडो-पैसिफिक कमांड ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि चीनी लड़ाकू पायलट की ऐसी हरकतों की वजह से दोनों ही जहाज के आपस में टकराने की आशंका बढ़ गई थी। यूएस इंडो-पैसिफिक कमांड ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक वीडियो भी शेयर किया।

