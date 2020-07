पूरी दुनिया जब इस समय कोरोना वायरस से जूझ रही है तो वहीं कजाकिस्तान में अज्ञात किस्म के निमोनिया ने वहां की सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जो खुलासा किया है उससे चिंता और बढ़ गई है। दरअसल, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

दरअसल, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का मानना ​​है कि कजाकिस्तान में 'अज्ञात निमोनिया' कोरोना वायरस की वजह से हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने कहा है कि एजेंसियों का मानना ​​है कि कोरोना वायरस के कारण ही कजाकिस्तान में अज्ञात निमोनिया का प्रकोप बढ़ा है ।



डॉ माइकल रेयान ने कहा कि वहां के अधिकारियों और संस्थाओं ने बीते सप्ताह 10,000 नए कोरोना मामलों की पुष्टि की है। जबकि वहां अब तक कुल पचास हजार लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं और 264 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कई निमोनिया के मामलों में कोरोना होने की संभावना थी और "अभी तक सही तरीके से इसका कोई निदान नहीं किया गया है।"



डॉक्टर रेयान का कहना है कि WHO स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर जांच की समीक्षा कर रहे थे और इस दौरान निमोनिया के मामलों के पैटर्न को देखा गया कि यह COVID-19 के अनुरूप तो नहीं थे।